На КПВВ «Новотроицкое» ночуют более 20 людей в ожидании разрешения на проезд от «ДНР»

Два десятка жителей оккупированных территорий вынуждены ночевать на КПВВ «Новотроицкое» в ожидании разрешения на проезд домой от группировки «ДНР». Люди живут прямо на автобусной остановке, которую называют «Караван». Об этом сообщает ТСН.



Люди приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки. Из удобств здесь только туалет и вода в бочках — мыться ходят на речку, или из бутылок, которые греют на солнце.



Их не пускает «ДНР». Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах и им просто не будет где пройти обсервацию. Они ожидают увидеть свои фамилии в списках на пропуск, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. Вечером около 7 человек после проверки документов и температуры могут пройти к палаткам МЧС. В ночь на 31 июля там вынуждены были ночевать 18 человек — у всех у них прописка на оккупированной территории. Ночуют в одной палатке и женщины, и мужчины.

Из-за того, что люди здесь находятся уже третью неделю, то у каждого уже есть своя кровать — постель меняют волонтеры, палатки обрабатывают сотрудники МЧС. Здесь можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям пакет еды на каждого — там быстрые супы, печенье, хлебцы, вода, консервы, паштет, влажные салфетки. Наибольшее количество людей, которое ночевало на остановке — 40. Это были и дети, и пенсионеры. До того, как представители МЧС начали пускать людей на ночлег, им приходилось спать прямо на остановке на скамейке под дождем. Часть людей принимает монастырь по соседству, еще часть людей вынуждена периодически возвращаться к родственникам.

Пропуск через блокпост «ДНР» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. Также там рассматривают возможностьоткрывать пункт пропуска три раза в неделю.



Боевики по-прежнему полностью блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».



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