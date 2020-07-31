Подозреваемый в подрыве моста на Луганщине - под арестом, другие члены группы - в розыске

Участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в подрыве моста в Луганской области во время оккупации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, в середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между населенными пунктами Золотаревка Попаснянского района Луганской области и Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области, который проходил через железнодорожные пути. Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.



Также деятельность преступной группы остановлена 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области от незаконных вооруженных формирований РФ.



«Сейчас к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, другие участники преступной группы объявлены в розыск», — отмечается в сообщении.