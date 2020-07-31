Кравчук дал интервью телеканалу «Россия 1». Спорил со Скабеевой

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук дал интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», в котором рассказал, что будет делать на должности главы группы.



Кравчук описал свое видение работы ТКГ, как «движение на встречу друг другу».



«Я хочу сделать все, чтобы был мир на Донбассе… Я попытаюсь доказать, чтобы услышали Украину, пошли навстречу друг другу и установили мир. Не может быть мир за счет одного или другого. Только движение навстречу друг другу», — сказал он.



«Надо научиться слушать друг друга и уважать друг друга. Послушайте меня. Вы скажите, вот сидят люди в зале, обратитесь, с кем говорить на Донбассе? С руководителями ДНР и ЛНР, правильно вы говорили? Это Украина? Вы считаете Донбасс — это Украина или нет?» — спросил Кравчук у ведущей программы Ольги Скабеевой.



В ответ она отметила, что на официальном уровне Россия, как автор Минских соглашений, исходит из того, что Донбасс — это Украина.



Кроме этого, первый президент Украины спорил со Скабеевой о том, кто начал войну на Донбассе и пригласил ее в Киев.

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кумча.