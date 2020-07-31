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ВВС нашла захоронения российских военных, погибших на Донбассе

31 июля 2020, 19:47

ВВС нашла захоронения российских военных, погибших на Донбассе

Русская служба BBC, изучив фамилии на памятниках погибшим в разных городах России, обнаружила на них несколько никогда ранее не упоминавшихся фамилий российских офицеров, погибших в последние несколько лет. Авторы расследования предполагают, что некоторые из них погибли на Донбассе.

Так, на памятнике «Воинам-разведчикам» в Калининграде рядом с именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне есть данные капитана Суслова. Могилу офицера Сил специальных операций Сергея Суслова группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Солнечногорске. ВВС предполагает, что речь идет об одном и том же человеке. Он погиб 14 июня 2014 года, где именно, неизвестно. В это время уже шли боевые действия на востоке Украины.

Фото: BBC

На памятнике также есть фамилии Федчиков и Василевский. Даты их гибели — июль и август 2014 года. Украинские СМИ ранее писали, что Сергей Федчиков и Вадим Василевский погибли предположительно в боях за луганский аэропорт. Утверждалось, что они участвовали в боевых действиях в Украине как бойцы «ЧВК Вагнера».

На мемориале в подмосковном Зарайске есть фамилия героя России, старшего лейтенанта Евгения Трундаева, погибшего в бою 15 октября 2014 года. Где состоялся этот бой и где погиб офицер, не написано. По данным ВВС, Трундаев и еще несколько военных инструкторов из России погибли в районе села Смелое Луганской области.

В Североонежске Архангельской области на памятнике погибшим в войнах уроженцам поселка есть имя Леонида Кичаткина с указанием, что он погиб в Украине в августе 2014 года. Кичаткин был похоронен в Псковской области, журналисты-расследователи предполагают, что он был бойцом 76-й псковской дивизии. В Минобороны это отрицали.

Фото: BBC


Россия официально отрицает участие своих военных в боевых действиях на востоке Украины. Россиян, гибель которых в конфликте на Донбассе была подтверждена, российские официальные лица назвали добровольцами.

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