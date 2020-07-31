Мужчина протаранил российский пост на границе с неподконтрольной Донетчиной

На границе с неподконтрольной частью Донецкой области в районе села Григорьевка российские пограничники задержали контрабандиста. Мужчина попытался протаранить их на автомобиле. Об этом сообщает погрануправление ФСБ по Ростовской области, передает ТАСС.



По данным ведомства, контрабандисты пытались перекинуть через границу товары в подошедший с российской стороны УАЗ-452 без номеров. Стоимость товаров оценивается в два с половиной миллиона рублей.



Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанный - гражданин РФ.



При задержании злоумышленник получил ранение.



Пограничники изъяли автомобиль и контрабандный груз.