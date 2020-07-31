На Донетчине с начала года восстановили 350 домов. Из них около 100 - силами жителей

С начала года в Донецкой области восстановили 350 домов, поврежденных в ходе военных действий. Около сотни их этого количества жители восстановили своими силами. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» рассказал заместитель главы Донецкой ОГА Вадим Филашкин.



По его словам, речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи к линии фронта, где сотрудники ГСЧС не могут восстанавливать жилье без договоренностей о «режиме тишины».



«Есть такие населенные пункты как Пески, Водяное, Опытное, Жованка, Травневое, Гладосово и ряд других, где сотрудники ГСЧС без «режима тишины» зайти туда работать не могут. Это очень опасно. Мы в эти населенные пункты завозим строительные материалы. Всем людям, кто может восстановить дома самостоятельно», — рассказал он.



Сейчас спасатели восстанавливают дома в Авдеевке, Марьинке и Красногоровке.



В этом году власти Донецкой области намерены восстановить не менее тысячи домов, поврежденных в ходе боевых действий. Однако речь идет не о капитальном ремонте.