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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 июля

01 августа 2020, 00:19

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 июля

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 090 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время исследований в Украине подтверждено 69 884 случая COVID-19. Из них 1 693 человек скончались.

На подконтрольной территории Донецкой области известно о 881 случае инфицирования. Из них 12 человек умерли. В Луганской сообщается о 126 случаях заболевания и одной смерти.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. За все время пандемии группировка «ЛНР» признала 612 случаев инфекции COVID-19. Из них выписали 582 пациентов, умерли — 15 человек.

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» заявил о 23 новых заболевших коронавирусом и трех летальных случаях за минувшие сутки. По состоянию 31 июля боевики признали 1751 случай COVID-19, среди которых 830 человек выздоровели, 103 — умерли.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкая и Луганская области отнесены к «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Политика

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина выступает за сохранение «нормандского формата» и продолжение функционирования минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что о сворачивании переговорного процесса по Донбассу речи не идет, а обратное утверждение — передергивание в СМИ.

Новый глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о своей готовности к компромиссам в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.  Он считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть «особая система управления» в этом регионе Украины.

В госдуме РФ пригрозили поставками оружия на Донбасс в ответ на военную помощь США Украине.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИД из-за очередного «гуманитарного конвоя», который Россия отправила на Донбасс

Общество

Два десятка жителей оккупированных территорий вынуждены ночевать на КПВВ «Новотроицкое» на автобусной остановке в ожидании разрешения на проезд домой от группировки «ДНР».

Беларусь передала Украине список задержанных наемников, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе.

28 задержанным участникам ЧВК «Вагнер» Офис генпрокурора Украины объявил подозрения по факту участия в террористической организации.

Русская служба BBC, изучив фамилии на памятниках погибшим в разных городах России, обнаружила на них несколько никогда ранее не упоминавшихся фамилий российских офицеров, погибших в последние несколько лет. Авторы расследования предполагают, что некоторые из них погибли на Донбассе.

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