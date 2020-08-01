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«Полтавский террорист» убит во время спецоперации полиции

01 августа 2020, 08:32

«Полтавский террорист» убит во время спецоперации полиции

«Полтавский террорист» Роман Скрипник, обнаруженный ночью в ходе полицейской спецоперации, угрожая гранатой снова взял в заложники полицейского, но был застрелен бойцами КОРДА. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«1 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского», — написал Геращенко.

Он отметил, что у сотрудника полиции с собой было табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

«Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим», — подчеркнул Геращенко.

Пресс-служба Нацполиции отметила, что никто из правоохранителей не пострадал.

В Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

Злоумышленником оказался 32-летний ранее судимый житель Полтавы Роман Скрипник.

После переговоров он отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Ближе к вечеру того же дня Скрипник покинул машину с заложником посреди дороги и скрылся в лесопосадке. Его поиски продолжались 8 дней.

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