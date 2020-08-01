В Украине 1172 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 556 – выздоровели

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1172 новых случаев заболевания коронавирусом. 556 ранее заболевших выздоровели, а 16 человек умерли. Более тысячи новых случаев в Украине фиксируют уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).