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В Украине 1172 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 556 – выздоровели

01 августа 2020, 09:04

В Украине 1172 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 556 – выздоровели

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1172 новых случаев заболевания коронавирусом. 556 ранее заболевших выздоровели, а 16 человек умерли. Более тысячи новых случаев в Украине фиксируют уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 71 056 человек, выздоровели – 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).

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