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На Донетчине из-за непогоды повреждены газопроводы. Частично обесточены Покровск и Мариуполь

01 августа 2020, 09:35

На Донетчине из-за непогоды повреждены газопроводы. Частично обесточены Покровск и Мариуполь

Из-за неблагоприятных погодный условий в Донецкой области повреждены газопроводы в Богоявленка и Новоукраинка Марьинского района. Частично обесточены Покровск и Мариуполь. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Отмечается, что полностью отключены от газоснабжения шесть домов частного сектора.

«Значительное количество газопроводов имеют повреждения без утечек газа, на некоторые упали столбы линий электропередач или дерева. Обследование и ремонтные работы начались уже вчера, авария локализована», - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады приступят к работам сразу после того, как уберут поваленные деревья. Полностью ликвидировать аварию планируется в понедельник, 3 августа.

Кроме этого, были аварийно отключены 6 высоковольтных сетей напряжением 110 кВ и 8 трансформаторных подстанций. Электроснабжение оперативно восстановил дежурный персонал.

Также непогода обесточила 96 трансформаторных подстанций напряжением 35-6 кВ, без электричества остались 5045 абонентов в 18 населенных пунктах области. Частично обесточены города Покровск и Мариуполь.

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