В Донецкой области за сутки – восемь новых больных коронавирусом

За минувшие сутки на подконтрольной части Донецкой области выявили восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Среди заболевших четыре человека в Краматорске, двое в Бахмуте, по одному в Славянске и в Святогорске.



Таким образом, число подтвержденных случаев COVID-19 на Донетчине выросло до 889. Из них 667 пациентов уже выздоровели, а 12 человек умерли. Продолжают болеть 210 человека.



Кириленко напомнил, что сегодня вступает в силу постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».



Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на следующей неделе Донецкая область будет иметь статус зеленой зоны.