Новый случай коронавируса на Луганщине обнаружен снова в Северодонецке

За минувшие сутки в Луганской области диагностирован новый случай инфицирования коронавирусом – в Северодонецке. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Отмечается, что эпидемиологическое расследование с целью установления источника инфекции продолжается.



В целом, по состоянию на 1 августа в Луганской области лабораторно подтверждены 128 случаев коронавирусной болезни. Активных больных - 26 человек, из них лечатся в стационарных учреждениях здравоохранения - 9, амбулаторно – 17, один человек умер.