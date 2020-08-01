«ДНР» сообщила о 30 новых случаях заболевания COVID-19 и одной смерти

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 30 случаев заболевания коронавирусом и один летальный случай.



Утверждается, что половина новых случаев обнаружена у прибывших из подконтрольной Украине территории 20 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.



За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 4 человека.



Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 78 лет.



Всего по состоянию на 1 августа группировка «ДНР» признает 1781 случай инфекции COVID-19. Из них на лечении – 843 пациента, выписаны – 834 человека, летальных случаев – 104.