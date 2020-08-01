Аваков заявил, что «полтавский террорист» был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «полтавский террорист» Роман Скрипник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.



«К сожалению, снова неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских — злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате», — написал министр в своем Twitter.



Глава МВД Антон Геращенко опубликовал на странице в Facebook видео ликвидации Скрипника.







Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), в Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых наступила смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками Главного управления Нацполиции в Полтавской области, сообщила пресс-служба ГБР.



Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).