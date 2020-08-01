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Против жителя Луганской области открыли производство за сожжение флага

01 августа 2020, 14:31

Против жителя Луганской области открыли производство за сожжение флага

В Луганской области начато уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следствием установлено, что 30 июля 2020 житель с. Можняковка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи местного магазина снял Государственный флаг с флагштока и публично его сжег», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель установлен, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Злоумышленнику грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы до 3 лет.

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