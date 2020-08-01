В ВСУ за сутки 16 новых случаев COVID-19, восемь заболевших находятся в больнице

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтверждено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.



«По состоянию на 10:00 1 августа в Вооруженных силах Украины болеет 196 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели — 625 человек, летальных случаев — 5», — говорится в сообщении.



Восемь человек числа заболевших находятся в учреждениях здравоохранения. Лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы проходят еще 8 человек (Львовская область — 5 военнослужащих, Ивано-Франковская область — 1 военнослужащий, Киевская область — 1 военнослужащий и Житомирская область — 1 сотрудник ВСУ).



Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 572 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток — 68 человек.



По состоянию на утро субботы в Украине вновь количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки превысило 1 тысячу человек: зафиксировано 1 172 новых случая, 556 выздоровели, 16 человек из числа ранее заболевших скончались.