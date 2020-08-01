Разведка: В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин получил влияние на представителя России в Трехсторонний контактной группе Дмитрия Козака. Об этом он рассказал в своем в материале для ZN.ua.



«В последнее время там произошли большие изменения, прежде всего в системе российского кураторства над территориями. Так, после отставки Владислава Суркова доступ к уху нового куратора проекту "СССР 2.0" Дмитрия Козака получил идеолог "русского мира" Константин Затулин, который нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую модель"», — рассказал Кондратюк.



Председатель Службы внешней разведки также процитировал Затулина, который, по его словам, заявил о необходимости для РФ «вести долгие переговоры, и по возможности создать такую модель типа минских соглашений, чтобы Донбасс был фактически независимым, формально в составе Украины, и мог влиять на политику украинского правительства».



Также, по словам Кондратюка, российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов, разъединения и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности.