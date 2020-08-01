31 июля в поезде «Мариуполь — Киев» за несколько часов до прибытия неизвестный напал на женщину, которая ехала в купе с малолетним сыном. Неизвестный мужчина ночью пытался изнасиловать девушку. Об этом пострадавшая Анастасия Луговая рассказала на своей странице в Facebook.



По ее словам, мужчина проник в купе, заблокировал дверь и начал ее избивать. Затем нападавший прижал девушку к кровати, от шума проснулся ребенок.



«Сын начал кричать и просить "не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына. Все время пока я успокаивала ребенка, голый человек с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мой страх говорил: "будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь". Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое. Дверь за мной заблокировал на верхний замок», — рассказала женщина.



Ребенок начал плакать и звать маму. Пострадавшая предложила выйти и успокоить ребенка, чтобы сын не разбудил остальных.



Анастасия рассказала, что вдвоем с сыном они побежали к проводнице за помощью. Помощь им предоставила проводник другого вагона. Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему бежать, поскольку нападавший грозился нажать стоп-кран и выбить окно.



По прибытию на станцию их ждал патруль полицейских, которых вызвал муж пострадавшей.

На данный момент девушка находится в черепно-лицевом отделении — у нее сломана челюсть и множественные побои.

Фото: Facebook / Анастасия Луговая

Задержание нападавшего подтвердила пресс-служба «Укрзалізниці».



«Злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие», — говорится в сообщении.



Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция и прокуратура готовит злоумышленнику подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.



Он также отметил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения – ранее был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 году - за кражу.