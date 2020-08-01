Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►

Что думают о новом перемирии жители Донецка и украинские военные на передовой, и как в обход запретов «ДНР» добраться в Украину? Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• Продолжение обстрелов и громкие перестановки переговорщиков от Украины и России: подводим военные и политические итоги первой недели всеобъемлющего «режима тишины» на Донбассе.



• Из Донецка в Мариуполь за 46 часов: на какие хитрости идут жители ОРДЛО чтобы пересечь линию разграничения?



• Нужно ли пенсионерам с неподконтрольных территорий проходить идентификацию до конца карантина, и кто распускает слухи о якобы блокировке украинских выплат?



• Большое строительство Зеленского: полная ревизия объектов в Донецкой области.