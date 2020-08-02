В зоне ООС выясняют обстоятельства травмирования двух бойцов

Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили травмы в течение прошедших суток на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Один военный получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй боец — травмировал руку на одном из опорных пунктов.



«Обоих военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



Руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка выясняют обстоятельства происшествия.



Кроме этого, украинская сторона зафиксировала 3 неприцельных обстрела со стороны боевиков за минувшие сутки. Вечером 1 августа боевики из стрелкового оружия открывали огонь вблизи Песок. Украинские военные огонь в ответ не открывали.



Потерь вследствие обстрелов нет.