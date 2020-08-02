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Кравчук: Без США добиться мира на Донбассе будет сложно

02 августа 2020, 10:28

Кравчук: Без США добиться мира на Донбассе будет сложно

Добиться мира на Донбассе будет сложно без введения США в формат по урегулированию конфликта, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук.

«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в субботу, 1 августа.

«Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться», — добавил Кравчук.

В июле вице-премьер, заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что Украина заинтересована во включении США и Великобритании в минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу.

США участвовали в переговорах по Донбассу в рамках отдельного формата Вашингтон-Москва, который представляли бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. Последняя их встреча состоялась в Дубае в январе 2018 года.

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