Кравчук: «ДНР/ЛНР» должны четко определить свое видение о будущем ОРДЛО

Представители группировок «ДНР/ЛНР» должны четко сформулировать, каким они видят будущее отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».



«Судя по их заявлениям, "выборам", которые там уже состоялись, они (представители ОРДЛО) хотят автономии, федерализации. Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то "особого статуса управления", а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об "особом статусе", как это записано в Минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в субботу.



Кравчук напомнил, что когда начинались события на Донбассе, он уже обращался на одном из телеканалов к главарям так называемых «ДНР» и «ЛНР», чтобы они подготовили письменные предложения о том, что хотят иметь на территории этих районов.



«Или это "особый статус", или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия. Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться. Никакого ответа я не получил», — отметил он.



Кравчук указал, что говорит об «особой системе управления» на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы управления, которые существуют в других регионах, потому что в ОРДЛО сложилась достаточно сложная и не похожая на другие регионы Украины ситуация.



Кравчук считает, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны, на высоком государственном уровне, но нужно искать форматы, когда могут вести диалог другие переговорщики, например, этим может заняться в случае назначения членом делегации в ТКГ первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.



«Там есть люди, которые не завязаны на сугубо политических вопросах. Возможно, есть ученые, еще кто-то. Можно создать с той, и с той стороны, и начать говорить на этом уровне. Чтобы это не выглядело сразу как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют, тогда можно будет ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения», — пояснил он.