«ДНР» заявила о двух случаях смерти и четырех новых пациентах с COVID-19

В течение прошедших суток в отдельных районах Донецкой области двое человек умерли вследствие заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Отмечается, что скончались мужчина в возрасте 68 лет и женщина в возрасте 77 лет.



Кроме этого, за минувшие сутки в ОРДО зафиксировано 4 новых случая заболевания COVID-19.



Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, которые контактировали с заболевшими ранее.



По состоянию на 2 августа «ДНР» признает 1785 случаев коронавируса в ОРДО: 836 человек выздоровели, 106 — умерли.