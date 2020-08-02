ОБСЕ: В первый день перемирия на Донбассе ранили гражданского

Житель Марьинки Донецкой области получил осколочные ранения в результате обстрела 27 июля. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



Медработники в Марьинке рассказали членам патруля СММ, что 27 июля они оказали первую помощь мужчине с осколочными ранениями левой руки, которого затем доставили для дальнейшего лечения в больницу в Курахово.



Пострадавший рассказал СММ по телефону, что 27 июля около полудня, когда он вместе с матерью работал на приусадебном участке своего дома, он услышал выстрел и звук пролетевшей мимо него пули. Через несколько секунд, когда он пытался спрятаться, он услышал взрыв.



Дом и приусадебный участок расположены примерно в 100 метрах от линии соприкосновения.

О ранении мужчины в понедельник сообщали волонтеры «Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова».



В Национальной полиции и штабе операции Объединенных сил тогда не смогли подтвердить «Новостям Донбасса» эту информацию. О ранении гражданского также не сообщалось в сводках штаба ООС.



На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.