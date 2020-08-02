В ВСУ за сутки — 23 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Пятеро военнослужащих госпитализированы в Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ». Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



Остальные 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей.



«Киевская область — 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область — 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область — 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Житомирская область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — говорится в сообщении.



С начала пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человека, летальных случаев — 5.