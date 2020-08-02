Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

По состоянию на 1 августа на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 898 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии 676 человек выздоровели, 12 - умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждены 128 случаев коронавирусной болезни: 101 человек вылечился, один человек умер.



По состоянию на 2 августа группировка «ДНР» признает 1785 случаев коронавируса в ОРДО, из них четыре случая выявлены за последние сутки. С начала пандемии в ОРДО 836 человек выздоровели, 106 — умерли.



«ЛНР» с 31 августа не сообщала о новых случаях коронавируса в ОРЛО. Группировка подтверждает 612 случаев инфекции COVID-19. Из них выписали 582 пациентов, умерли — 15 человек.



Донецкая и Луганская области вошли в «зеленую» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.



Урегулирование конфликта на Донбассе



На Донбассе с полуночи начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной. Штаб ООС заявил о двух случаях нарушения режима «тишины» боевиками с начала суток.



Россия отказалась выступать гарантом соблюдения режима полного прекращения огня на Донбассе.



Первый президент Леонид Кравчук стал новым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на общественных началах.



Кравчук сообщил о своей готовности к компромиссам в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Он считает, что компромиссом в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе может быть «особая система управления» в этом регионе Украины.



Кравчук считает, что представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее так называемых ОРДЛО.



СМИ выяснили, что замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме советнику канцлера ФРГ Яну Хеккеру назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и предложил отказаться от этого формата. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что переговоры продолжаются, а действия Козака он назвал частью дипломатической игры.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что о сворачивании переговорного процесса по Донбассу речи не идет, а обратное утверждение — передергивание в СМИ.



Песков заявил, что Кремль пока не может говорить о конкретных условиях возвращения российских военных в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе.



Права человека



«ДНР» не подтверждает украинской стороне удержание дончанина Богдана Максименко, арестованного в Донецке по обвинению в «экстремизме».



Боевые действия



Житель Марьинки Донецкой области получил осколочные ранения в результате обстрела в первый день перемирия, 27 июля.



СММ ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня, начиная с полуночи 27 июля и по состоянию на 1 августа.



Русская служба BBC, изучив фамилии на памятниках погибшим в разных городах России, обнаружила на них несколько никогда ранее не упоминавшихся фамилий российских офицеров, погибших в последние несколько лет. Авторы расследования предполагают, что некоторые из них погибли на Донбассе.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Продолжение обстрелов и громкие перестановки переговорщиков от Украины и России // На какие хитрости идут жители ОРДЛО чтобы пересечь линию разграничения? // Нужно ли пенсионерам с неподконтрольных территорий проходить идентификацию до конца карантина, и кто распускает слухи о якобы блокировке украинских выплат? // Большое строительство Зеленского: полная ревизия объектов в Донецкой области.



«Донбасс Реалии»: Россия готовит донбасский сценарий для Лукашенко?



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