Штаб ООС рассказал о двух новых обстрелах, нарушивших «режим тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе при этом военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там назвали этими выстрелы провокационными. Уточняется, что боевики сначала совершили один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное, а через 15 минут совершили аналогичную провокацию неподалеку Красногоровки.



В штабе добавили, что с начала текущих суток обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.



Также отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на подконтрольную украинскому правительству территорию прибыло 1247 человек, а в обратном направлении — 739 человек.



В штабе добавили, что по вине боевиков КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» не функционировали.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.