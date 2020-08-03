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Штаб ООС рассказал о двух новых обстрелах, нарушивших «режим тишины»

03 августа 2020, 08:02

Штаб ООС рассказал о двух новых обстрелах, нарушивших «режим тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики дважды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе при этом военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там назвали этими выстрелы провокационными. Уточняется, что боевики сначала совершили один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи населенного пункта Пивденное, а через 15 минут совершили аналогичную провокацию неподалеку Красногоровки.

В штабе добавили, что с начала текущих суток обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Также отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на подконтрольную украинскому правительству территорию прибыло 1247 человек, а в обратном направлении — 739 человек.

В штабе добавили, что по вине боевиков КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» не функционировали.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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