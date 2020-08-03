В Луганске пострадал мужчина из-за гранаты

В неподконтрольном украинским властям Луганске был ранен мужчина в результате неосторожного обращения со взрывателем гранаты. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Пострадавший мужчина 1998 года рождения в тяжелом состоянии был госпитализирован в Луганскую клиническую больницу. Его диагноз: травматическая ампутация трех пальцев левой кисти, осколочные ранения шеи и лица.



Отмечается, что мужчина получил ранения, находясь в нетрезвом состоянии.



Также в «МЧС» сообщили, что вчера днем было получено сообщение о минировании торгового центра «Сити центр» в Луганске. После обследования здания саперами, взрывоопасных веществ не обнаружено.