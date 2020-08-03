В Украине выявили 990 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 990 новых случаев заболевания коронавирусом. 333 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время пандемии в Украине подтверждено 73 158 случаев COVID-19. Из них 39 876 человек выздоровели, а 1 738 — скончались. Продолжают болеть 31 544 человек, что на 644 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (112), Ивано-Франковской области (115), и Киеве (110).



Ситуация в регионах:

Данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно неподконтрольных территориях у властей Украины нет.



Вчера, 2 августа сообщалось о 1 112 инфицированных, 1 августа — 1172 случаях, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых заболевших коронавирусом.