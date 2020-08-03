Из-за прорыва трубы прекратилась подача воды в неподконтрольные Свердловск и Ровеньки

Из-за аварии на «Новосветловском» водоводе на подконтрольной «ЛНР» территории Луганской области в Свердловск и Ровеньки прекратилась подача воды. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Кроме того, из-за аварии на водоводе диаметром 500 мм «Стаханов - Брянка» сокращена подача воды в подконтрольные «ЛНР» Брянку и Стаханов. Причина аварии не уточняется.



Как сообщается, ремонтные работы планируют закончить 4 августа.

Утром 22 июля боевыми действиями были повреждены участки водонапорного трубопровода канала «Северский Донец — Донбасс» в районе неподконтрольной украинским властям Горловке. Это привело к сокращению объемов подачи воды по обе стороны линии соприкосновения.



27 июля завершили сварочные работы на всех трех ветвях трубопроводов.