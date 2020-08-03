Польша оштрафовала «Газпром» на 50 млн евро по делу о «Северном потоке-2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию «Газпром» на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. Соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.



«Президент UOKiK Томаш Хрустны назначил "Газпрому" штраф в размере почти 213 млн злотых — это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, которое проводилось в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Такая обязанность возникает в соответствии европейским нормам, на которых основывается польский акт о конкуренции и защите прав потребителей», — говорится в заявлении.



Дело касается строительства газопровода «Северный поток-2». В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международную группы компаний: «Газпром», швейцарский Engie и нидерландские Uniper, OMV, Shell и Wintershall.



В начале 2020 года UOKiK обратился к «Газпрому» с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией «Газпрома» с другими компаниями, которые финансируют строительство «Северного потока-2».



В польском ведомстве отметили, что «Газпром» несколько раз отказывался предоставлять документы.



«Нарушение законодательства Польши — страны-члена Европейского Союза, грозит финансовыми санкциями, предусмотренными в них. По моему мнению, это преднамеренный поступок, который должен препятствовать продолжающемуся производству. Поэтому я решил наложить штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по просьбе президента Управления, и она эквивалентна 50 млн евро», — сказал Хрустны.

«Северный поток-2» — вторая ветвь морского трубопровода, который Россия строит через Балтийское море от побережья России до побережья Германии. С Севера Германии газ из трубопровода должен поставляться в Центральную Европу, обеспечивая потребности Германии, Австрии, Чехии и ряда других стран. В случае завершения строительства этого трубопровода Россия получила бы возможность полностью отказаться от традиционных путей поставки своего газа, в частности с помощью ГТС Украины.



В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток-2», в связи с чем прокладка газапровода была остановлена. Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами, однако сроки реализации проекта теперь неизвестны.



30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. В 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд



В июле 2020 года датское энергетическое агентство позволило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод «Северный поток-2» в своих водах с использованием трубоукладочных кораблей с якорным позиционированием. Ранее у компании не было разрешения на привлечение этих судов.