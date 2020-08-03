В Донецкой и Луганской областях не выявили заболевших COVID-19 в воскресенье

В Донецкой и Луганской областях не было выявлено новых заболевших коронавирусом в воскресенье, 2 августа. Об этом сообщают облгосадминистрации двух регионов.



На подконтрольной Украине части Донетчины за все время пандемии зафиксировано 898 случаев COVID-19. Их них 676 человек выздоровели, а 12 — умерли. На лечении остается 210 человек.



На подконтрольной части Луганщины всего подтверждено 129 случаев COVID-19. Из них выздоровели 13 человек, один заболевший скончался. Продолжают болеть 25 пациентов.



В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» новых заболевших не выявила из-за того, что лаборатория находилась на санитарной обработке в воскресенье.



За все время пандемии «ДНР» признает 1785 случаев коронавируса: 836 человек выздоровели, 106 — умерли. На лечении остается 843 человека.



На неподконтрольной Луганщине «ЛНР» выявила 614 случаев COVID-19. Из них выписано 586 человек. Всего умерли из-за коронавируса 15 человек.