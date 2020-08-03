В рядах ВСУ — один случай коронавируса за сутки

Один новый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, сейчас болеет 217 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«В Киевской области больной военнослужащий под наблюдением медицинской службы находится на лечении в домашних условиях», — говорится в сообщении Медсил.

Общее число заболевших в рядах ВСУ за все время пандемии — 850, из них 628 — выздоровели, летальных случаев — 5.

На изоляции находятся 553 человека, у 143 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

За сутки 2 августа в Украине зафиксировали 990 новых случаев заболевания коронавирусом. 333 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли.