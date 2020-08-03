Тимошенко предложила создать парламентскую миссию для сотрудничества с Кравчуком по Донбассу

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что уже с понедельника начинает переговоры по созданию специальной парламентской миссии, которая будет помогать украинской делегации в ТКГ вести международные переговоры по восстановлению мира и территориальной целостности Украины.



«Я хочу предложить парламенту перестать стоять в стороне, а включиться на полную мощность в процесс переговоров по установлению справедливого мира, по возвращению наших территорий. Я сейчас обращаюсь ко всем лидерам фракций, обращаюсь ко всем народным депутатам, которые имеют опыт в международных дипломатических переговорах для того, чтобы создать специальную парламентскую миссию: авторитетную, профессиональную, полностью компетентную до того, чтобы принимать самое активное участие во всех международных переговорах по возвращению мира и наших территорий», — сказала политик.



Тимошенко уточнила, что эта парламентская миссия, формирование которой она начала, будет сотрудничать с Кравчуком.



При этом Тимошенко высказала мнение, что новый глава украинской делегации в ТКГ в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук может стать заложником тех решений, которые будет принимать Ермак и Зеленский.



«В то же время нам нужно прокладывать параллельный путь на международном уровне, нам нужно включить в международные переговоры все страны и всех лидеров, которые так или иначе могут быть участниками этого процесса, и добиться — резюмировала она.

Как ранее сообщалось, в субботу пресс-служба «Батькивщины» сообщила, что Тимошенко предложила Офису президента помощь для достижения мира на Донбассе.



«К Леониду Макаровичу Кравчуку, который вошел в состав Трехсторонней контактной группы, я отношусь с большим уважением. И просто сейчас хочу предложить помощь нашей команды. Он может положиться на нас, потому что у нас есть концепция, точное понимание, как вернуть стране Донбасс и как установить там мир на справедливых условиях с соблюдением украинских позиций и украинских интересов», — заявила Тимошенко.

Отметим, что на президентских выборах 2019 года в Украине Леонид Кравчук поддержал Юлию Тимошенко.