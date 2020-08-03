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День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения

03 августа 2020, 14:30

День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения

Сегодня, 3 августа, группировка «ДНР» на день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса», что сегодня на подконтрольную Украине территорию со стороны Донецка уже прибыли 10 автомобилей и 70 человек.

В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 6 машин и 180 человек.

Выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.

В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений Донецкой области.

Желающих попасть на неподконтрольную территорию украинские пограничники предупреждают, что лучше пересекать КПВВ, если они уверены, что их пропустят на той стороне. Иначе эти люди могут застрять в «серой зоне» или же будут вынуждены отправиться на самоизоляцию (обсервацию) при возвращении на подконтрольную Украине территорию.

Пропуск через блокпост «ДНР» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. Также там рассматривают возможность открывать пункт пропуска три раза в неделю.

Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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