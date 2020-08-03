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Глава МИД Германии может посетить Россию в августе

03 августа 2020, 14:59

Глава МИД Германии может посетить Россию в августе

В августе Россию может посетить министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В его программе — Москва и, возможно, еще один российский город. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еще в апреле Хайко Маас сказал в интервью Der Spiegel, что рассчитывает на скорую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, несмотря на распространение коронавируса. Российский министр отреагировал на это в ходе своей первой пресс-конференции, проводившейся в онлайн-режиме.

«Я хочу передать ему (Хайко Маасу— ред.) приглашение прилетать в любое время, если он найдет способ добраться до Москвы. Как только он здесь приземлится, полную безопасность его жизни и здоровья, здоровья его делегации мы обеспечим. Пусть прилетает. Хайко, если ты меня сейчас слышишь, я серьезно говорю», — сказал Лавров.

На организацию поездки ушло почти четыре месяца, однако в любом случае Хайко Маас станет одним из первых высокопоставленных европейских гостей в России с начала пандемии.

У сторон много тем для обсуждения: ситуация на Донбассе и  обстановка в мире в условиях распространения коронавирусной инфекции, и двусторонние вопросы, включая влияние санкций США на экономическое сотрудничество РФ и ФРГ, и ситуация на Ближнем Востоке и на Украине.

Напомним, издание «Страна», ссылающееся на источник в Офисе президента, опубликовало скан-копию письма Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру, в котором он назвал переговоры по Донбассу на уровне советников лидеров «нормандского формата» бессмысленными и фактически предложил отказаться от этого формата.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал письмо Козака частью дипломатической игры и добавил, что переговоры в «нормандском формате» продолжаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о сворачивании переговорного процесса по Донбассу речи не идет, а обратное утверждение — передергивание в СМИ.

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