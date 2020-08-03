В Горловке произошел сильный пожар в многоэтажке. При тушении нашли две мины

Во временно неподконтрольной Украине Горловке, что в Донецкой области, произошел сильный пожар, горит несколько этажей. Об этом сообщил так называемый «мэр» горловки Иван Приходько.



Сообщается, что пожар случился в доме по адресу улица Оленина 4, горят 6, 7, 8, 9 этажи. Спасатели прибыли на место и тушат пожар.



Обновлено. При тушении пожара в горловской многоэтажке на одном из балконов обнаружили мины 120 мм.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке горела городская поликлиника №18. Поликлиника не функционирует около трех лет. Вероятно, внутри могли быть бездомные люди.