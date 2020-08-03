В Минобороны ответили на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

Угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки боевиков. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружение подконтрольным формированиям. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.
В ведомстве отметили, что Россия уже седьмой год подряд ведет войну против Украины, и за это время на неподконтрольном Донбассе накопилось:
«Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», — говорится в заявлении.
Также указывается, что данное вооружение и боевая техника используются не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.
«Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — отметили в Минобороны.
Что касается иностранной военной помощи Украине, то Киев получает ее в рамках международных договоров.
Напомним, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на 300 млн долларов.
В ответ на это глава комитета российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.