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В Минобороны ответили на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

03 августа 2020, 17:12

В Минобороны ответили на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

Угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки боевиков. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружение подконтрольным формированиям. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что Россия уже седьмой год подряд ведет войну против Украины, и за это время на неподконтрольном Донбассе накопилось:

  • танков — 480 единиц;
  • боевых бронированных машин — более 900 единиц;
  • пушек и гаубиц — около 450 единиц;
  • минометов — около 300 единиц;
  • реактивных систем залпового огня — около 210;
  • средств противовоздушной обороны — около 700;
  • противотанковых средств — около 450.

«Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», — говорится в заявлении.

Также указывается, что данное вооружение и боевая техника используются не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.

«Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — отметили в Минобороны.

Что касается иностранной военной помощи Украине, то Киев получает ее в рамках международных договоров.

Напомним, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на 300 млн долларов.

В ответ на это глава комитета российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.

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