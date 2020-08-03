В Минобороны ответили на угрозы России поставлять оружие на Донбасс

Угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки боевиков. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружение подконтрольным формированиям. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Украины.



В ведомстве отметили, что Россия уже седьмой год подряд ведет войну против Украины, и за это время на неподконтрольном Донбассе накопилось:

танков — 480 единиц;

боевых бронированных машин — более 900 единиц;

пушек и гаубиц — около 450 единиц;

минометов — около 300 единиц;

реактивных систем залпового огня — около 210;

средств противовоздушной обороны — около 700;

противотанковых средств — около 450.

«Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства», — говорится в заявлении.



Также указывается, что данное вооружение и боевая техника используются не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.



«Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — отметили в Минобороны.



Что касается иностранной военной помощи Украине, то Киев получает ее в рамках международных договоров.

Напомним, на прошлой неделе в Сенат США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине на 300 млн долларов.

В ответ на это глава комитета российской Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия сможет якобы официально поставлять оружие боевикам на Донбассе, если США утвердят ежегодную военную помощь Украине.