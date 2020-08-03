Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ведущим телеканала «ЛНР» стал экс-участник «Дома-2» из России

03 августа 2020, 17:57

Ведущим телеканала «ЛНР» стал экс-участник «Дома-2» из России

Ведущим сепаратистского телеканала «Луганск 24» стал россиянин Артур Пересыпкин. Он известен участием в реалити-шоу «Дом 2», которое с 2004 года выходит на российском телеканале «ТНТ».

На то, что Пересыпкин этим летом начал вести политическую программу «Кстати» на телеканале группировки «ЛНР» обратил внимание Telegram-канал «Заметки гражданина».

При этом непонятно, как Пересыпкин попал на телевидение в Луганске. На фан-сайте «Дома-2» указано, что ему 34 года и он из Москвы. В реалити-шоу он пришел 2 ноября 2013 года и покинул проект уже спустя 17 дней из-за драки с одним из участников.

На тот момент он работал технологом-колористом и занимался автобизнесом. Также указано, что Пересыпкин занимался греко-римской борьбой.

Чем он занимался после шоу, непонятно. В YouTube есть несколько видеороликов, которые Пересыпкин опубликовал в 2016 году в Москве.

Telegram-канал «Заметки гражданина» утверждает, что у Артура Пересыпкина есть несколько судимостей в России по «тяжелым» статьям. «Новости Донбасса» не смогли найти подтверждение или опровержение этой информации в открытых источниках. Сам Пересыпкин не ответил на сообщение корреспондента «НД» в соцсети «ВКонтакте».

ТЕГИ

Организации
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:00
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 13 лет по обвинению в «госизмене»
15:31
В Горловке произошел сильный пожар в многоэтажке. При тушении нашли две мины
14:30
День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения
14:26
«ЛНР» задержала жителя Алчевска, подозреваемого в ограблении финучреждения
11:04
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 614 человек
10:21
Из-за прорыва трубы прекратилась подача воды в неподконтрольные Свердловск и Ровеньки
08:29
В Луганске пострадал мужчина из-за гранаты
21:45
Смена переговорщика в ТКГ и жертвы во время перемирия. Главное за неделю
21:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в понедельник
12:34
«ДНР» заявила о двух случаях смерти и четырех новых пациентах с COVID-19
22:05
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
12:18
В Донецке возник пожар на шахте имени Калинина
11:36
«ДНР» сообщила о 30 новых случаях заболевания COVID-19 и одной смерти
11:00
ОБСЕ зафиксировала военные грузовики у границы с Россией на Донбассе
00:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 июля
все новости
20:00
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 13 лет по обвинению в «госизмене»
19:21
Замглавы ВР рассказал, можно ли выносить «особый статус» для Донбасса на референдум
18:33
В штабе ООС зафиксировали два нарушения режима тишины с начала суток
17:57
Ведущим телеканала «ЛНР» стал экс-участник «Дома-2» из России
17:26
На Луганщине будут судить местного жителя за разрушение знака «Украина» вблизи КПВВ
17:12
В Минобороны ответили на угрозы России поставлять оружие на Донбасс
15:31
В Горловке произошел сильный пожар в многоэтажке. При тушении нашли две мины
14:59
Глава МИД Германии может посетить Россию в августе
14:56
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
14:30
День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения
14:26
«ЛНР» задержала жителя Алчевска, подозреваемого в ограблении финучреждения
14:01
В МВД заявили, что банк в Киеве захватил гражданин Узбекистана
13:21
Тимошенко предложила создать парламентскую миссию для сотрудничества с Кравчуком по Донбассу
13:03
Неизвестный угрожает взорвать банк в центре Киева. Полиция начала переговоры
12:54
СМИ: «Шахтер» передумал открывать памятник Луческу после его трудоустройства в «Динамо»
все новости
ВИДЕО
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05
«Схемы»: Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит с номерами прикрытия, хотя такого права не имеет
31 июля, 10:26

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция