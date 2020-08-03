Ведущим телеканала «ЛНР» стал экс-участник «Дома-2» из России

Ведущим сепаратистского телеканала «Луганск 24» стал россиянин Артур Пересыпкин. Он известен участием в реалити-шоу «Дом 2», которое с 2004 года выходит на российском телеканале «ТНТ».



На то, что Пересыпкин этим летом начал вести политическую программу «Кстати» на телеканале группировки «ЛНР» обратил внимание Telegram-канал «Заметки гражданина».

При этом непонятно, как Пересыпкин попал на телевидение в Луганске. На фан-сайте «Дома-2» указано, что ему 34 года и он из Москвы. В реалити-шоу он пришел 2 ноября 2013 года и покинул проект уже спустя 17 дней из-за драки с одним из участников.



На тот момент он работал технологом-колористом и занимался автобизнесом. Также указано, что Пересыпкин занимался греко-римской борьбой.

Чем он занимался после шоу, непонятно. В YouTube есть несколько видеороликов, которые Пересыпкин опубликовал в 2016 году в Москве.



Telegram-канал «Заметки гражданина» утверждает, что у Артура Пересыпкина есть несколько судимостей в России по «тяжелым» статьям. «Новости Донбасса» не смогли найти подтверждение или опровержение этой информации в открытых источниках. Сам Пересыпкин не ответил на сообщение корреспондента «НД» в соцсети «ВКонтакте».