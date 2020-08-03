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В штабе ООС зафиксировали два нарушения режима тишины с начала суток

03 августа 2020, 18:33

В штабе ООС зафиксировали два нарушения режима тишины с начала суток

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли участки ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

Обстрел случился в районе пгт Пивденное Донецкой области. Кроме этого, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

«На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.

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