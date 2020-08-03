В штабе ООС зафиксировали два нарушения режима тишины с начала суток

С начала текущих суток боевики два раза обстреляли участки ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.



Обстрел случился в районе пгт Пивденное Донецкой области. Кроме этого, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.



«На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.