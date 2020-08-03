Замглавы ВР рассказал, можно ли выносить «особый статус» для Донбасса на референдум

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук прокомментировал, можно ли выносить «особый статус» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей на референдум. Об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».



«На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны», — подчеркнул замглавы парламента.



Он добавил, что не могут выноситься на референдум и вопросы, направленные на разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды, а также вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда.



«Речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо "да", либо "нет", без вариантов», — сказал вице-спикер.



Стефанчук заверил, что изменения территорий в законе о референдуме трактуются исключительно на расширение.



«Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки — не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия», — добавил он.