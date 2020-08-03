В Славянске заочно будут судить боевика «ДНР» с позывным «Динозавр»

В Славянске за участие в незаконном вооруженном формировании будут заочно судить «беркутовца» с позывным «Динозавр». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в период с 2017-го по 2019 год житель города Коростышев Житомирской области с позывным «Динозавр» проходил добровольную службу в составе 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» 1-го армейского корпуса «народной милиции ДНР».



«Находясь в составе НВФ РФ, злоумышленник участвовал в боевых действиях против ВСУ, а также совершал боевые дежурства на позициях указанной бригады. Сейчас досудебное расследование завершено. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре.