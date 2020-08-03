На Донбассе вблизи участка разведения обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотники миссии ОБСЕ два дня подряд подвергались обстрелам из стрелкового оружия на Донбассе – 1 августа вблизи участка разведения в районе Петровского, а 2 августа – возле поселка Каменка. Об этом сообщается в отчете миссии.



«1 августа, находясь примерно в 2 км к северу от Петровского для управления полетом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия вблизи участка разведения в районе Петровского, члены патруля СММ слышали 15 одиночных выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 500 м к западу от своего местонахождения», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей миссии, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал над позициями вооруженных формирований.



2 августа в поселке Каменка команда миссии слышала одиночный выстрел из стрелкового оружия.



Наблюдатели приземлили БПЛА и покинули оба района.