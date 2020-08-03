Кравчук и Фокин встретились с делегацией ТКГ

На встрече с членами делегации Трехсторонней контактной группы с экс-президентом Леонидом Кравчуком присутствовал первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.



«Три часа продолжалась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе — непонятно, но со слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решение. Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам», - написал Гармаш.



Фокин, как сказал Гармаш, его удивил некоторыми высказываниями, однако главное, что он «искренен в своем переживании за людей и за страну».



По его мнению, серьезных изменений в переговорном процессе, которые проводит Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе, не предвидится.



«Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более», – добавил Гармаш.

Ранее Леонид Кравчук сообщал, что ведуться переговоры о включении Витольда Фокина в состав делегации Трехсторонней контактной группы.