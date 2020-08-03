По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 августа

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 990 новых случаев заболевания коронавирусом. 333 ранее заболевших выздоровели, а 13 человек умерли. За все время пандемии в Украине подтверждено 73 158 случаев COVID-19. Из них 1 738 человек скончались.



В Донецкой и Луганской областях в воскресенье, 2 августа не было выявлено новых заболевших коронавирусом. На подконтрольной Украине части Донетчины за все время пандемии зафиксировано 898 случаев COVID-19, в Луганской области - 129 случаев COVID-19.



Группировка «ДНР» новых заболевших не выявила из-за того, что лаборатория находилась на санитарной обработке в воскресенье. За все время пандемии «ДНР» признала 1785 случаев коронавируса: 836 человек выздоровели, 106 — умерли.



На неподконтрольной Луганщине «ЛНР» выявила 614 случаев COVID-19. Всего умерли из-за коронавируса 15 человек.



Политика



В Минобороны Украины заявили, что угрозы Российской Федерации поставлять оружие на оккупированный Донбасс являются свидетельством прямой вооруженной агрессии и поддержки боевиков. При этом Москва уже седьмой год поставляет вооружение подконтрольным формированиям.



Права человека



В правозащитной организации Human Rights Watch отмечают, что ограничительные меры из-за COVID-19 заблокировали доступ к пенсиям жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса.



Боевики группировки «ЛНР» приговорили жителя Алчевска к 13 годам лишения свободы по обвинению в «госизмене».



Боевые действия



В неподконтрольном украинским властям Луганске был ранен мужчина в результате неосторожного обращения со взрывателем гранаты. Пострадавший получил осколочные ранения шеи и лица, ему ампутировали три пальца левой кисти.



Беспилотники миссии ОБСЕ два дня подряд подвергались обстрелам из стрелкового оружия на Донбассе – 1 августа вблизи участка разведения в районе Петровского, а 2 августа – возле поселка Каменка.

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