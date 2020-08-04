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Штаб ООС рассказал о новых нарушениях режима тишины на Донбассе

04 августа 2020, 08:03

Штаб ООС рассказал о новых нарушениях режима тишины на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один выстрел, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет», — отмечается в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в понедельник, 3 августа, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник совершил у Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета зафиксировали вблизи Майорска.

«На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали», — добавили в пресс-центре.

C начала текущих суток украинской стороной зафиксирован один обстрел со стороны боевиков. «Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами», — подчеркнули в штабе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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