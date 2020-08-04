ОБСЕ зафиксировала движение поезда из ОРЛО в РФ

СММ ОБСЕ зафиксировала движение поезда из подконтрольной боевикам Вознесеновки в Луганской области в сторону РФ. Об этом сообщается в отчете миссии.



Курсирование поезда в составе 60 вагонов беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 31 июля в 22:39.



Поезд отправился от железнодорожной станции в Вознесеновке и двигался к востоку в направлении международной границы.

Последний раз СММ фиксировала движение товарного поезда из Вознесеновки к границе с РФ 16 февраля.



20 июля ОБСЕ зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области.



Также ОБСЕ фиксировала передвижение грузовиков у границы с РФ в июне.



26 июля ОБСЕ увидела три военных грузовика в 3,5 км к западу от границы с РФ в оккупированных районах Луганской области.