Минздрав прогнозирует на октябрь начало второй волны заболеваемости COVID-19

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавируса в Украине. По словам замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, вторая волна начнется, вероятно, в октябре и продлится до апреля.



«Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна... Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппом и ОРВИ, с октября по апрель», — сказал он на брифинге 4 августа.



Ляшко отметил, что Минздрав подготовил поручение облгосадминистрациям подготовить коечный фонд к возможному увеличению пациентов с гриппом и COVID-19.



«Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время», — добавил замминистра.



Ляшко уточнил, что Минздрав прогнозирует увеличение количества случаев COVID, «поэтому призываем соблюдать противоэпидемических мероприятия, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения».



Он также призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы не допустить одновременного переноса гриппа и коронавируса.

Читайте также: В Украине 1061 человек заболел коронавирусом за сутки