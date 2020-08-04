В Северодонецке еще два человека заболели коронавирусом

В Луганской области за сутки выявили два новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Кроме того, два человека выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистарции.



Оба заболевших — жители Северодонецка. Они являются членами семьи, где ранее был установлен диагноз COVID-19. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирус подтвержден у 131 человека. Из них выздоровели 105 человек, а продолжают лечение 25 пациентов.

На неподконтрольной территории региона группировка «ЛНР» признает 614 случаев COVID-19. При этом уже выписано 586 человек. Всего умерли из-за коронавируса 15 человек.