ICG: Стороны конфликта на Донбассе предпочитают продолжать бои, а не договариваться

Сторонам конфликта на Донбассе невозможно добиться полного прекращения обстрелов из-за разных подходов к будущему Донбасса и опасений того, что перемирие закрепит предпочтительные для противника результаты. Об этом говорится в докладе Международной кризисной группы (ICG).



Авторы считают, что участникам конфликта необходимо идти на компромиссы, а также проводить локальное разведение сил и средств, чтобы снизить число гражданских жертв и улучшить гуманитарную обстановку.



«Все стороны предпочитают продолжать боевые действия, нежели прекращать огонь на условиях, которые они считают неблагоприятными для себя», — говорится в докладе.



По мнению авторов доклада, стороны готовы пойти на прекращение огня, но только в том случае, если оно приведет к миру на их условиях.



Так, убеждены в организации, пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический спад создают важный стимул для продвижения этих мер.



Аналитики допускают, что в нынешней политической ситуации всеобъемлющее прекращение огня, скорее всего, недостижимо. Именно поэтому необходимо проводить разведение вооруженных сил.



«Одним из самых больших препятствий на пути к установлению мира в восточной Украине является принципиально разное толкование противоборствующими сторонами Минских соглашений 2014-2015 годов, которые призваны стать опорой для прекращения военных действий и воссоединения Донбасса», — отмечают они.



В частности, «соглашения вызвали резко негативную реакцию внутри самой Украины, неоднозначные отклики в ее западных сторонников и тихое сопротивление со стороны российских партнеров в сепаратистских регионах», говорится в докладе.

Международная кризисная группа — организация, работающая над предотвращением войн и формированием политики по установлению мира. Организация взаимодействует с рядом участников конфликта с целью поиска и обмена информацией.